Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle Hindistan'da bir hafta daha üretime dönmüyor
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Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle Hindistan'da bir hafta daha üretime dönmüyor

Suzuki, sanayide kullanılan oksijen eksikliği nedeniyle Hindistan'da bir hafta daha üretime dönmüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'da bir hafta daha üretime geçmeyecek.

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'da bir hafta daha üretime geçmeyecek.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara veren Japon firma, bu süreyi bir hafta daha uzattı.

Hindistan'daki üç tesisinde imalatı askıya alan Suzuki, ülkede yerel parça tedarikçilerinin lehimleme dahil bazı alanlarda yoğunlukla kullandığı oksijen eksikliğinin halen sürdüğünü açıkladı.

Kovid-19 vakalarındaki artış, Hindistan'da sanayide kullanılan oksijen stoklarının, tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı. Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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