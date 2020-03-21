"Suzuki'm Yolda" uygulaması Mart ayında da devam ediyor Suzuki, 2020 model yılına ait ürün gamı için sunduğu avantajlarla dolu “Suzuki’m Yolda” isimli ön satış uygulamasına Mart ayında da devam ediyor.

Suzuki, 2020 model yılına ait ürün gamı için sunduğu avantajlarla dolu "Suzuki'm Yolda" isimli ön satış uygulamasına Mart ayında da devam ediyor.

Uygulama kapsamında Swift ailesi, Türkiye pazarında yeni satışa sunulmaya başlanan GL donanım paketli ve otomatik vitesli versiyonuyla 120 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

Yine uygulama kapsamında SUV sınıfının iddialı modellerinden Suzuki Vitara, ön satış uygulamasından yararlanmak isteyen kullanıcılara 176 bin 900 TL'den başlayan avantajlı satış fiyatlarına ek olarak aracını takasta değerlendirmek isteyenlere özel 4 bin 500 TL'ye varan takas desteği sağlanıyor.

"Suzuki'm Yolda" ön satış uygulamasıyla 2020 model yılına ait yeni bir Suzuki tercih edecek olan kullanıcılar, araçlarını teslim alana kadar takasa verecekleri otomobillerini kullanmaya devam ediyorlar. Ayrıca kullanıcılar dilediği takdirde otomobillerini istediği fiyattan satma şansına da sahip oluyorlar. Bu sayede takas avantajıyla Suzuki satın alanlar, yeni otomobillerini beklerken hem araçsız kalmıyor, hem de kendi otomobiline daha iyi fiyat veren müşteriyi bulmak için zaman kazanıyorlar.

"Suzuki'm Yolda" kapsamında satın alınan otomobiller, Nisan ayı itibariyle sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.