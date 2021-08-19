Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, 24 saat yarışında yerini alıyor
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Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, 24 saat yarışında yerini alıyor

Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, 24 saat yarışında yerini alıyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye'de Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan 24 saatlik bisiklet dayanıklılık yarışı "Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace" etkinliğine kadın bisiklet takımıyla katılıyor.

Türkiye'de Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan 24 saatlik bisiklet dayanıklılık yarışı "Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace" etkinliğine kadın bisiklet takımıyla katılıyor.

Suzuki Türkiye açıklamasına göre, "#Kadınlarİsterse-Suzuki" adıyla oluşturulan ve kadınların başarılarına atıfta bulunan takım, 21-22 Ağustos'ta Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek yarışta tüm performansını ortaya koyacak. Suzuki'nin 4 kişiden oluşan kadın takımı, Suzuki'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği öneme de işaret edecek.

Suzuki logolu formalarla mücadele edecek bisiklet takımının kaptanlığını ise Suzuki'nin sponsorluğunu üstlendiği ünlü atlet ve bisiklet sporcusu olan Merve Güney yapacak. #Kadınlarİsterse-Suzuki takımının diğer üyeleri ise atlet Sera Sayar ve bisiklet sporcuları Arzu Sağnak ile Nihal Özdemir'den oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suzuki Türkiye Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, Suzuki Türkiye olarak her platformda kadınların başarılarını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Suzuki Türkiye olarak, kadınların hayatın her alanında kazandığı başarıları gönülden destekliyoruz. Dayanıklılık sporlarında başarının yolu, doğru ve optimum beslenmeyle en uzun mesafeyi katetmekten geçiyor. Az kaynakla çok iş becermeyi sanırım en iyi biz kadınlar biliyoruz. Dolayısıyla bu zorlu 24 saatlik mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Suzuki olarak bu sene devreye aldığımız yeni nesil akıllı-hibrit motorlarımız, benzinli ve dizel motorlara göre daha verimli çalışıp ekonomik yakıt tüketimi sunuyor. Üstelik araçlarımız, problemsiz ve verimli olmasıyla kadın sürücüler tarafından da çokça tercih ediliyor. Biz de Suzuki kadın takımıyla 24 saat yarışında yer alarak kadınların yanında olduğumuzu göstermek istedik."

Türk Telekom İstanbul 24h Boostrace yarışlarında, 2, 4 veya 6 kişilik takımlar değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecek. Her takımdan sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken, pistte kalma süresini takımlar kendi belirleyecek. Derecelendirme ise katedilen mesafeye göre yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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