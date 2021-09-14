Suzuki'den Vitara Hibrit'te Autoshow'a özel faizli kredi kampanyası - Haberler
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Suzuki'den Vitara Hibrit'te Autoshow'a özel faizli kredi kampanyası

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Suzuki'den Vitara Hibrit'te Autoshow'a özel faizli kredi kampanyası

Suzuki, Türkiye'de ilk defa dijital olarak düzenlenen Autoshow Mobility'e özel sunduğu kredi kampanyasıyla tüketicisine ayrıcalıklar sağlıyor.

Suzuki, Türkiye'de ilk defa dijital olarak düzenlenen Autoshow Mobility'e özel sunduğu kredi kampanyasıyla tüketicisine ayrıcalıklar sağlıyor.

Suzuki açıklamasına göre, akıllı hibrit teknolojisiyle birlikte otomobilseverleri yenilikçi ürünlerle buluşturan marka, yeni bir araç sahibi olmak isteyen müşterilerin odağında olmayı sürdürüyor.

Özellikle son 1 yıldır etkisini artırarak devam ettiren çip krizine bağlı araç bulunurluğu problemleri yaşanmasına karşın Suzuki, Türkiye pazarına sunduğu modellere olan talebi karşılayarak başarılı satışlara imza atıyor.

Türkiye'de, Doğan Trend Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Suzuki, sahip olduğu gelişmiş satış ağı organizasyonuyla otomobil severlerle buluşurken, eylül ayında Autoshow Mobility fuarına özel sunduğu kredi kampanyasıyla tüketicisine ayrıcalıklar sağlıyor.

Ay boyunca geçerli olacak kampanyayla birlikte, SUV segmentinin öne çıkan modeli Suzuki Vitara Hibrit, 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla kullanıcılara sunuluyor.

"Otomobillerimizi hemen teslim ederek müşterilerimize sunabiliyoruz"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, "Eylül ayında araç bulunurluğumuz mevcut. Yurt genelindeki Suzuki bayi ağımızda otomobillerimizi hemen teslim ederek müşterilerimize sunabiliyor, Suzuki güvenirliğiyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip ürün gamımızla buluşturabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suzuki'den Vitara Hibrit'te Autoshow'a özel faizli kredi kampanyası

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suzuki'den Vitara Hibrit'te Autoshow'a özel faizli kredi kampanyası - Haberler
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