Suzuki'den Özel Bakım Kampanyası
SUZUKİ sahiplerine özel uygulanacak olan periyodik bakım kampanyası, 16 Aralık'a kadar geçerli olacak.
SUZUKİ sahiplerine özel uygulanacak olan periyodik bakım kampanyası, 16 Aralık'a kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzerindeki tüm Suzuki otomobil modellerinde, işçilik ve yedek parçada tam yüzde 30 indirim uygulanırken, check-up hizmeti ücretsiz gerçekleştirilecek.
Otomotiv dünyasının Japon markası Suzuki'de, Suzuki sahiplerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya devreye alınıyor. 16 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzeri tüm Suzuki otomobil modelleri için check-up hizmeti ücretsiz olarak sunulurken, yedek parça ve işçilikte tam yüzde 30 indirim uygulanacak. Üstelik yeni bir Suzuki sahibi olmak isteyen sevdiklerini yetkili satıcılara yönlendiren otomobil severleri de özel sürprizler bekliyor. - İstanbul