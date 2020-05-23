Suzuki'den ödeme ertelemeli Swift kampanyası! Suzuki, Swift modelinde 5 bin TL takas desteği ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunuyor.

Suzuki, Swift modelinde 5 bin TL takas desteği ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.

Kampanya kapsamında, otomatik şanzımanlı Swift modeli, 137 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı gibi avantajlarla otomobil severlere sunuluyor.

Suzuki'nin devreye aldığı online görüntülü görüşme hizmeti ve Suzuki'm Kapımda uygulaması sayesinde, otomobil alacaklar evlerinden hiç çıkmadan Suzuki sahibi olabiliyor. Tüm resmi işlemler kapıda gerçekleştiriliyor, araç çekici vasıtasıyla kapıya kadar getiriliyor.