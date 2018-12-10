Suzuki'den Kış Kampanyası
Suzuki'nin SUV modeli Suzuki Vitara, kasım ayından beri devam eden ve tüm aralık ayı boyunca geçerli olacak kredi kampanyası kapsamında 7 bin 500 liraya varan indirim veya 60 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0,92 faizli kredi seçeneği sunuyor.
Suzuki'nin SUV modeli Suzuki Vitara, kasım ayından beri devam eden ve tüm aralık ayı boyunca geçerli olacak kredi kampanyası kapsamında 7 bin 500 liraya varan indirim veya 60 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0,92 faizli kredi seçeneği sunuyor.
Suzuki, gerçek SUV modeli Vitara için sunduğu kredi fırsatıyla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki maceraseverlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği, Allgrip 4x4 sistemi, 10,1 inçlik multimedya ekranı ve zengin güvenlik donanımlarıile dikkat çeken Suzuki Vitara, Aralık ayı boyunca 7 bin 500 liralık özel indirim avantajı veya 60 bin liraya kadar 12 ay vadeyle yüzde 0,92 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. - İstanbul