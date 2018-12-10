Suzuki'den Kış Kampanyası

Suzuki'nin SUV modeli Suzuki Vitara, kasım ayından beri devam eden ve tüm aralık ayı boyunca geçerli olacak kredi kampanyası kapsamında 7 bin 500 liraya varan indirim veya 60 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0,92 faizli kredi seçeneği sunuyor.

Suzuki, gerçek SUV modeli Vitara için sunduğu kredi fırsatıyla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki maceraseverlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği, Allgrip 4x4 sistemi, 10,1 inçlik multimedya ekranı ve zengin güvenlik donanımlarıile dikkat çeken Suzuki Vitara, Aralık ayı boyunca 7 bin 500 liralık özel indirim avantajı veya 60 bin liraya kadar 12 ay vadeyle yüzde 0,92 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. - İstanbul