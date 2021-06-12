Suzuki'den hibrit ailesine özel avantajlar
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Suzuki'den hibrit ailesine özel avantajlar

Suzuki'den hibrit ailesine özel avantajlar
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Hibrit ürün ailesi ile kullanıcılarına özel fırsatlar sunan Suzuki, herkesin akıllı hibrit teknolojisine en kolay şekilde erişebilmesi için ayrıcalıklar sunuyor.

Hibrit ürün ailesi ile kullanıcılarına özel fırsatlar sunan Suzuki, herkesin akıllı hibrit teknolojisine en kolay şekilde erişebilmesi için ayrıcalıklar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suzuki, akıllı hibrit teknolojisine ve ileri güvenlik özelliklerine sahip modelleri için haziran ayına özel kampanyasını devreye aldı.

Bu kapsamda Suzuki Swift Hibrit'e 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahip olunabiliyor. Suzuki'nin Vitara ve SX4 S-Cross akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Suzuki'nin Türkiye pazarında atağa geçen akıllı hibrit ailesi sahip olduğu teknolojiler ve sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor.

Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit; yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri, beş yıl batarya garantisi ile birlikte, hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklar sunuyor.

Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, yüzde 17 yakıt tasarrufunu beraberinde getiriyor. Sistem, hafif tasarımıyla dikkat çekerken tüm bileşenleriyle aracın toplam ağırlığına 15 kg'dan daha az ekliyor. Her iki model; 1,4-litre 129 PS ve 235 Nm tork üreten Boosterjet turbo benzinli motorla gücünü tamamlıyor.

Suzuki ürün ailesinde yer alan ileri güvenlik özellikleri arasında ise, otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özellikler yer alıyor.

Bunlara ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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