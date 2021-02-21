Suzuki'den bakım ve onarımda indirim fırsatı
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Suzuki'den bakım ve onarımda indirim fırsatı

21.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:30
Suzuki'den bakım ve onarımda indirim fırsatı

Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında yer alan Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki’nin sağladığı avantajlar, satış sonrası hizmetler alanında da devam ediyor.

Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında yer alan Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki'nin sağladığı avantajlar, satış sonrası hizmetler alanında da devam ediyor.

Türkiye'de artık satışa sunulmayan modeller de dahil olmak üzere Suzuki markalı otomobil ve SUV'a sahip olanlar, yetkili servis ziyaretlerinde özel indirim ve hediyelerle karşılanıyor.

Bu kapsamda 31 Mart tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında Suzuki yetkili servislerinde yapılacak tüm mekanik onarımlarda, orijinal parça ve işçilikte yüzde 20 oranında indirim Suzuki sahiplerini bekliyor. Ayrıca belirtilen tarihlerde Suzuki'sine periyodik bakım yaptırmak isteyenler powerbank hediyesi kazanırken, yine yetkili servisi ziyaret eden Suzuki sahipleri, araçları için ücretsiz 23 nokta check-up hizmeti şansını da yakalıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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