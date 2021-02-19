Suzuki bakım-onarımlarında tüm modellere yüzde 20 indirim fırsatı

Suzuki markalı otomobil ve SUV sahipleri, yetkili servis ziyaretlerinde yüzde 20 indirim ve hediye fırsatları yakalıyor.

Suzuki markalı otomobil ve SUV sahipleri, yetkili servis ziyaretlerinde yüzde 20 indirim ve hediye fırsatları yakalıyor.

Suzuki açıklamasına göre, Doğan Holding çatısı altında yer alan Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye'de temsil edilen Marka, sunduğu cazip kampanyalarını satış sonrası hizmetler alanındaki avantajlarıyla sürdürüyor.

31 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında, Türkiye'de artık satışa sunulmayan modeller de dahil olmak üzere Suzuki markalı otomobil ve SUV'a sahip olanlar, yetkili servis ziyaretlerinde özel indirim ve hediyelerle karşılanıyor.

Suzuki yetkili servislerinde yapılacak tüm mekanik onarımlarda, müşterilere orijinal parça ve işçilikte yüzde 20 indirim sağlanıyor.

Ayrıca belirtilen tarihlerde Suzuki'sine periyodik bakım yaptırmak isteyenler power bank hediyesi kazanırken, yine yetkili servisi ziyaret eden Suzuki sahipleri, araçları için ücretsiz 23 nokta check-up hizmeti şansını da yakalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan