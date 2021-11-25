Süzme mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Masterchef yemekleri! Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktası
Bu akşam Masterchef Türkiye programında süzme mercimek çorbası yapılıyor. Vatandaşlar süzme mercimeğin yapılışını ve püf noktalarını çok merak etti. Peki süzme mercimek nasıl yapılır detaylar haberimizde. Süzme mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Masterchef yemekleri! Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktası
Süzme mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süzülmüş, ağza tanesi gelmeyen, tam kıvamında lokanta usulü süzme mercimek çorbasını herkes yapabilir.
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 3 su bardağı tavuk suyu
- 3 su bardağı su
- 1 adet orta boy soğan
- 1 adet orta boy patates
- 1 adet orta boy havuç
- ½ yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1çay kaşığı karabiber
Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun.
Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın.
Mercimekleri bol suda yıkayın.
Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın. Eritin.
İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin.
Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.
Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın.
Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin.
Çorbanız hazır.
Afiyet olsun.
Çorbanızı yaparken tavuk suyu olmazsa olmazlardan değildir. Yok, ise kullanmayabilirsiniz. Ancak tavuk suyu çorbanıza hem farklı bir lezzet katacak hem de çorbanızın besin değerlerini yükseltecektir.
Çorbanızı rondodan ya da süzgeçten geçirdiğinizde pürüzsüz bir görüntü elde edecektir.
Mercimek çorbanızı beklettiğinizde suyunu çekebilir. Tüketeceğiniz zaman içerisine çok az sıcak su ekleyerek o şekilde tekrardan kaynatabilirsiniz.
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