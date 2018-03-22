Suyun Şehrinde Su Anlatıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla "Suyun serüveni" konulu konferans düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Timur Karabal Meslek Yüksel okulu tarafında hazırlanan program, okulun çok amaçlı konferans salonunda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu yaptı. Uzunoğlu konuşmasında suyun hayat olduğunu belirtip, "İnsanoğlu anne karnında dahi su içerisindedir. Çocuk doğduğunda vücudunda yüzde 75 su ile doğar, büyüdüğünde ise bu oran yüzde 60'lara düşer. Yaşlandığında bu oran daha da düşer. Bu nedenle su hayat, yol medeniyettir. İnsanoğlunun yaşantısına bakarsanız, İnsanoğlu su ile ikiz yaşamaktadır. Hayatta kalmak için ilk etapta beslenmeye ve suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle hep yerleşim yerleri su kenarlarına olmuştur. Bunun için Suyun kadrini ve kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde su sorunları yaşanmaya başlamışken, bunun değerini şimdiden bilmemiz gerekiyor" dedi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Gülay Ercins ise konuşmasında, 22 Mart Dünya su günü dolayısıyla böyle bir program tertip ettiklerini söyledi. Suyun canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynak olduğunu söyleyen Ercins,"Su varsa hava, toprak ve besin vardır. Su bir hazinedir. Nerde su varsa, orada izzet ve bereket vardır. Bu nedenle, Dünya yüzeyinin yüzde 70'i sular ile kaplıdır. Bu sulardan yüzde 97'si okyanuslarda, yüzde 3'ü ise canlıların ihtiyaçlarını karşılayan tatlı sular oluşturmaktadır. Bu yüzde 3'lük tatlı su miktarının dünya üzerindeki dağılımı ise son derece dengesizdir. Çünkü içinde yaşadığımı Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri, dünyada kişi başına suyun en az miktarda düştüğü yerlerdir. Ortadoğu'yu besleyen en önemli su kaynakları Türkiye'nin elindedir. Fakat Türkiye fazla su zengini bir ülke değildir" dedi. - SİVAS