Suyun Önemini En Güzel Anlatanlar Ödüllendirildi

AYDIN (İHA) – Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında suyun önemini resim ve kompozisyonla en güzel anlatanlar ödüllendirildi.

Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 7. ve 8. Sınıflar arasında "Su İçin Doğal Çözümler" konulu resim ve kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Kompozisyon dalında bölgede birinci olan Aydın Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu öğrencisi Damla Zeynep Ayhan, Resim ve Kompozisyon dalında bölgede ikinci olan Aydın Gazipaşa Ortaokulu Öğrencisi Enes Berber, yine resim dalında 3. Olan Aydın Özel Başak Koleji Öğrencisi Ada Ertuğrul düzenlenen törenle ödüllendirildi. - AYDIN