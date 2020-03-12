Suyun önemi çocuklara anlatılıyor
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Dünya Su Günü, Mersin, Güncel

Suyun önemi çocuklara anlatılıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlediği eğitim seminerleri yoğun ilgi gördü.

12.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:18
Suyun önemi çocuklara anlatılıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlediği eğitim seminerleri yoğun ilgi gördü.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü işbirliği ile gerçekleşen eğitim seminerleri, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Erdemli, Silifke, Tarsus ve Çamlıyayla'da yapıldı. Her ilçede ilgiyle karşılanan etkinliklerde, öğretmenler ve öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti. MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli tarafından, MESKİ'nin görevleri ve yaptığı çalışmalar ile içme suyundan numune alma, laboratuvar analizleri, atık su arıtımı ve tesislerle ilgili bilgi verildi. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisansüstü öğrencisi tarafından da su ve suyun önemi, kaynaktan bardağa suyun serüveni ile su tasarrufu konularında animasyonlu sunum yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği "Su Gelir Güldür Güldür" oyunu ise öğrencilerden alkış topladı. Etkinliğe katılan öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayan Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Çocuklarımızı yarınlara bilinçli bir şekilde hazırlamak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Yarının yetişkinleri olacak çocuklarımıza, suyun her damlasının değerli olduğuna dikkat çekmek ve farkındalık kazandırmak adına çeşitli eğitimler veriyoruz. Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamı için en değerli kaynak olan suyu korumak ve boşa akmasını önlemek için küçük, büyük herkeste tasarruf bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Suyumuzu ancak bilinçli kullanarak koruyabileceğimizi bilerek hareket ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla ve paydaşlarımızla beraber yaptığımız eğitimlerle çocuklarımızı bilgilendiriyoruz. Tiyatro gösterimiyle çocuklarımızın hem kaliteli hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. 'Dünya Su Günü' etkinliklerimiz, çalıştay ve öğretmen semineri ile devam edecek" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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