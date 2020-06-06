"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor" - Tanıtım filmi
"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor" tanıtım filmi Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe AkıyorANKARA - 2003 yılından beri toplam 245 milyar lira yatırım gerçekleştirildi ve 18 yılda 585 yeni baraj, 1.
06.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:21
"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor" tanıtım filmi Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor
ANKARA - 2003 yılından beri toplam 245 milyar lira yatırım gerçekleştirildi ve 18 yılda 585 yeni baraj, 1.382 sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi yapıldı.
Kaynak: AA