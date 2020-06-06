"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor" - Tanıtım filmi "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor" tanıtım filmi Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe AkıyorANKARA - 2003 yılından beri toplam 245 milyar lira yatırım gerçekleştirildi ve 18 yılda 585 yeni baraj, 1.

"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor" tanıtım filmi Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor ANKARA - 2003 yılından beri toplam 245 milyar lira yatırım gerçekleştirildi ve 18 yılda 585 yeni baraj, 1.382 sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi yapıldı. Kaynak: AA