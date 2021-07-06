Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni Düzenlendi

İlimiz Gerede İlçesinde bulunan İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi ile Gerede Evsel Atık Su Arıtma Tesisi saat: 14: 30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr.

İlimiz Gerede İlçesinde bulunan İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi ile Gerede Evsel Atık Su Arıtma Tesisi saat: 14: 30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin Video Konferans Sistemiyle katılımlarıyla düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"yle hizmete açıldı.

Açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, daire müdürleri, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, MHP İl Başkanı Cihan Başaran ve vatandaşlar katıldı.

"Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni" kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İlimiz Gerede İlçesinde bulunan İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi ile Gerede Evsel Atık Su Arıtma Tesisi açılış kurdelesi Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılışı yapılan tesislerin Ülkemize, İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olması temennilerinde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bu tesislerin İlimize kazandırılmasında ve halkımızın hizmetine sunulmasında liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bakanlarımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına, müteahhit firma yetkililerine ve emeği geçen herkese şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

İçme Suyu 2. Merhale Projesi Bolu-Gerede Sistemi'yle havzadaki sular Regülatörden yaklaşık 32 kilometre tünelle Çamlıdere Barajına iletilerek Ankara ilimize yılda ortalama 226 milyon metreküp ilave su temin edilecek, böylece Ankara'nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Işıklı regülatör havzasında kalan Gerede ilçesinin evsel atık sularının tamamını kapsayacak şekilde 8200 m3/gün kapasiteli Gerede Evsel Atık Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Kaynak: Habermetre