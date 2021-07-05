Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni
Toplu açılış için bölgelere bağlanılması Kurdele kesilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua yapması Kurdele kesilmesi Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Toplu açılış için bölgelere bağlanılması
Kurdele kesilmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua yapması
Kurdele kesilmesi
Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu