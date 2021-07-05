Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni

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Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Toplu açılış için bölgelere bağlanılması Kurdele kesilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua yapması Kurdele kesilmesi Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Toplu açılış için bölgelere bağlanılması

Kurdele kesilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua yapması

Kurdele kesilmesi

Programın sona ermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (4)

Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni
Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni
Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni
Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni - Haberler
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