Suyun azaldığı Tahtaköprü Barajı'nda arkeolojik alanlar ortaya çıktı
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Suyun azaldığı Tahtaköprü Barajı'nda arkeolojik alanlar ortaya çıktı

14.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:24
Suyun azaldığı Tahtaköprü Barajı'nda arkeolojik alanlar ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce bölgedeki arkeolojik alanlar yeniden gün yüzüne çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce bölgedeki arkeolojik alanlar yeniden gün yüzüne çıktı.

Mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinde düşüş yaşandı.

Baraj suyunun çekilmesiyle, 1977 yılında su altında kalan Hamamlar Höyüğü de ortaya çıktı. Bölgedeki Taşlıgeçit Arkeolojik Parkı'nda bulunan arkeolojik alanlar da görünür hale geldi.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, kış aylarında sular azalınca arkeolojik alanların görülebildiğini belirterek, "Yaz aylarında ise barajın dolmasıyla bölge yeniden su altında kalıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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