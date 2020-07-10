Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı

Manavgat Şelalesi'nde suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı
10.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:45

Manavgat Şelalesi'nde suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Barınak görevlilerine teslim edilen köpeğin ayağında kırık olduğu ve uzun süredir aç kaldığı belirlendi.

Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat Şelalesi'nin üst kısmında ağaçlar arasında mahsur kalan köpeği kurtardı. Olay yerine gelen ekipte bulunan itfaiye eri, ırmakta su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine hiç düşünmeden ırmağa girerek köpeğin bulunduğu yere geçti. Köpeğin acı çekmesi ve yanına kimseyi yaklaştırmaması üzerine geri dönen görevli, ağ ve diğer malzemeleri aldıktan sonra yeniden köpeğin yanına geçti ve ağın içerisine aldığı köpeği kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan köpeğin açlıktan bitap düştüğü ve soğuk su içerisinde uzun süre kalması nedeniyle sürekli titrediği, ayağındaki kırık nedeniyle de acı çektiği belirlendi.

Barınakta tedavi altına alındı

İtfaiye görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, köpeği sedyeye alarak barınağa götürdü. Barınağa getirilen köpek vakit geçirmeden tedavi altına alındı. Köpeğe ilk etapta serum tedavisi uygulanırken, serumun ardından yapılacak kontroller doğrultusunda tedaviye devam edilecek.

Durumu kritik

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli Veteriner Hekim Zafer Erkan, köpeğin durumunun kritik olduğunu belirterek, "Irmak içerisinde kalması nedeniyle köpeğimiz Hipotermi geçiriyor. Yapılan muayenede ayağının önceden kırık olduğu ve iyileştiği ancak kemiğinin enfeksiyon kaptığı anlaşıldı. Köpeğimiz biraz korkudan dolayı saldırganlaştığı için ağzını bağlamak zorunda kaldık. Beslenme eksikliğinden dolayı deri enfeksiyonu da oluşmuş. Ateşini normal seviyeye getirmek için serum takacağız. Ayrıca köpekteki bu kas titremelerinin sebebi gençlik hastalığı da olabilir. Kesin konuşabilmek için serum tedavisi yapacağız. Genel durumunu bir iki saate anlayacağız. Köpeğin durumu şu an kritik" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti Politika
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı Dünya
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Magazin
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu
Ayasofya için karar bekleniyor: Bölgenin önüne bariyerler konuldu
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 16:07:23. #1.15#
title