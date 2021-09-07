SUYUMUZ AKIP GİTMEDEN ÖNCE
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SUYUMUZ AKIP GİTMEDEN ÖNCE

SUYUMUZ AKIP GİTMEDEN ÖNCE
Habermetre - Haberler | Toplum

#TESKİ Bilgilendiriyor ??Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO), temel ihtiyaçları karşılamak için günde en az 25 litre suya ihtiyaç var. Kuraklığı önleyici ve su tasarrufuna yardımcı olacak her katkı, bizlerin geleceği için oldukça önemli adımlar olacaktır.

#TESKİ Bilgilendiriyor ??Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO), temel ihtiyaçları karşılamak için günde en az 25 litre suya ihtiyaç var. Kuraklığı önleyici ve su tasarrufuna yardımcı olacak her katkı, bizlerin geleceği için oldukça önemli adımlar olacaktır. Suyumuzu korumalı ve ona sahip çıkmalıyız. Yayın Tarihi: 07 Eylül 2021, Salı 11: 47

Kaynak: Habermetre

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