SUYUMUZ AKIP GİTMEDEN ÖNCE

#TESKİ Bilgilendiriyor ??Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO), temel ihtiyaçları karşılamak için günde en az 25 litre suya ihtiyaç var. Kuraklığı önleyici ve su tasarrufuna yardımcı olacak her katkı, bizlerin geleceği için oldukça önemli adımlar olacaktır.