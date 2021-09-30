Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla damla sulama yöntemiyle ekilen çeltiklerin hasadına başlandı.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla damla sulama yöntemiyle ekilen çeltiklerin hasadına başlandı.

Ülkenin çeltik ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı kentte, "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Damla sulama sistemiyle geleneksel çeltik üretiminde harcanan su miktarına göre yüzde 60'a yakın su tasarrufu sağlandı.

Olgunlaşan çeltikler hasat edilmeye başlanırken, Edirne Valisi Ekrem Canalp İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyü yakınlarında proje kapsamında ekimine eşlik ettiği tarlada bu kez hasada katıldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile biçerdövere binen Vali Canalp çeltik hasadı yaptı.

Canalp, burada yaptığı açıklamada damla sulama yönteminin çeltik üretimine yeni bir boyut kazandıracağını söyledi.

Damla sulama yöntemiyle engebeli ve eğimli arazilerde ekim yapılabildiğini ve önemli miktarda su tasarrufu sağlandığını dile getiren Canalp, bu yöntemle Edirne'nin çeltik üretiminin artacağını ifade etti.

Canalp, damla sulamanın birçok avantajı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle yamaç arazi çeltik tarımına açılmış oluyor. Su gittikçe kıymetleniyor. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte suyun kıymeti her geçen gün daha da artıyor. Burada dekar başına kullanılan su miktarı çok makul seviyelere indirilmiş oluyor. Suyun tamamı ürüne gitmiş oluyor, buharlaşmadan kaynaklı su kaybı önlenmiş oluyor.

Bu yöntemle iki ürün ekme şansı da ortaya çıkıyor. Arpa gibi erken hasat edilen ürünlerden sonra bu yöntemle çeltik ekimi yapılarak ikinci ürün olarak ekme fırsatı da elde edilebilecek."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

 Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Hava Durumu Hulusi Akar
Magazin Bergen Seda Sayan
Spor Oğuzhan Özyakup Balotelli Lionel Messi Stefan Kuntz Arda Kardeşler
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:15:05. #1.12#