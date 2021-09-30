Suyu seven çeltikte yüzde 60 su tasarrufu sağladı

ÇELTİK, KONYA (AA) - Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla damla sulama yöntemiyle ekilen çeltiklerin hasadına başlandı.

Ülkenin çeltik ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı kentte, "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Damla sulama sistemiyle geleneksel çeltik üretiminde harcanan su miktarına göre yüzde 60'a yakın su tasarrufu sağlandı.

Olgunlaşan çeltikler hasat edilmeye başlanırken, Edirne Valisi Ekrem Canalp İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyü yakınlarında proje kapsamında ekimine eşlik ettiği tarlada bu kez hasada katıldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile biçerdövere binen Vali Canalp çeltik hasadı yaptı.

Canalp, burada yaptığı açıklamada damla sulama yönteminin çeltik üretimine yeni bir boyut kazandıracağını söyledi.

Damla sulama yöntemiyle engebeli ve eğimli arazilerde ekim yapılabildiğini ve önemli miktarda su tasarrufu sağlandığını dile getiren Canalp, bu yöntemle Edirne'nin çeltik üretiminin artacağını ifade etti.

Canalp, damla sulamanın birçok avantajı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle yamaç arazi çeltik tarımına açılmış oluyor. Su gittikçe kıymetleniyor. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte suyun kıymeti her geçen gün daha da artıyor. Burada dekar başına kullanılan su miktarı çok makul seviyelere indirilmiş oluyor. Suyun tamamı ürüne gitmiş oluyor, buharlaşmadan kaynaklı su kaybı önlenmiş oluyor.

Bu yöntemle iki ürün ekme şansı da ortaya çıkıyor. Arpa gibi erken hasat edilen ürünlerden sonra bu yöntemle çeltik ekimi yapılarak ikinci ürün olarak ekme fırsatı da elde edilebilecek."