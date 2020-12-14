Suya ne kadar zam yapıldı? Suya zam yapıldı mı? Suya zam ne zam gelecek? İSKİ suya zammı ne kadar istedi?

İSKİ suya yüzde 40 zam yapılmasını istedi. Peki bu zam gerçekleşti mi? Suya ne kadar zam yapıldı? Suya zam yapıldı mı? Suya zam ne zam gelecek? İSKİ suya zammı ne kadar istedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması istedi. Bu teklif, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Peki bu zam gerçekleşti mi? Suya ne kadar zam yapıldı? Suya zam yapıldı mı? Suya zam ne zam gelecek? İSKİ suya zammı ne kadar istedi? İşte detaylar haberimizde...

SUYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Suya, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

SUYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

Olağan üstü toplanan İSKİ Genel Kurul toplantısında İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 40 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşülerek reddedildi. AK Parti Grubunun yüzde 6.84'lük teklifi kabul edildi.