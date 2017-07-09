Suya Kavuşan Suruç Ovası'nda Patates Hasadı

MEHMET FATİH ASLAN - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi ile suya kavuşan, verimin ve ürün çeşitliliğinin artığı Suruç Ovası'nda, deneme üretimleri sonucu yüksek verim elde edilince yetiştirilmeye başlanan patatesin hasadı yüzleri güldürdü.



Proje kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 17 bin 185 metre uzunluğu, 7 metre çapıyla Türkiye'nin en uzun, dünyanın sayılı sulama tünellerinden Suruç Tüneli'nden 2 yıldan bu yana ovaya su veriliyor.



Daha önce bozkırı andıran Suruç Ovası'nda sulu tarım sayesinde ürün çeşitliliği ve verim arttı. Bölgede yalnızca buğday, arpa ve mercimek gibi ürünleri yetiştiren çiftçi, su sorununun giderilmesiyle ekonomik getirisi daha yüksek pamuk, patates, patlıcan, biber, domates, sarımsak, nane ve yeşil fasulye gibi tarım ürünlerine de yöneldi.



Suyun gelmesiyle daha önce denemesi yapılan patates çeşitlerinden yüksek verim elde edilmesi üzerine üreticiler, ovadaki yaklaşık 200 dönüm arazide patates yetiştirdi.



Yaz sıcağında yapılan hasat ise verimiyle üreticinin, istihdam sağlamasıyla işçinin yüzünü güldürdü.



Nüfusun yüzde 90'ı tarımdan geçiniyor



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunun nüfusun yüzde 90'ının geçimini tarımsal üretimle sağladığını söyledi.



Suruç çiftçisinin yaklaşık 30 yıldan bu yana susuzlukla mücadele ettiğini belirten Yahlizade, bölgedeki kuraklığın beraberinde işsizliği getirdiğini ancak son dönemlerde yürütülen politika ve yapılan yatırımlarla sorunların bir bir çözüldüğünü ifade etti.



Sulamayla birlikte adeta ilçenin kaderinin değiştiğini vurgulayan Yahlizade, "2017 itibarıyla Suruç Ovası'nın büyük bir bölümü sulu tarımla buluştu. Böylece geçmişte bilinmeyen, yapılamayan tarımsal bitkilerin üretimi yapılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de patates üretimidir." dedi.



"Ürün çeşitliliğinin artması istihdama da yansıdı"



Mahallelerde yaptıkları tarımsal eğitimlerin amacına ulaştığını ve çiftçilerin ürün çeşitliliğine yöneldiğini kaydeden Yahlizade, deneme ekimlerinin ardından patates üretimine karar verildiğini dile getirdi.



Türkiye'de patatesin en çok İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ve bundan sonra Suruç Ovası'nda da yetiştirileceğini vurgulayan Yahlizade, şöyle devam etti:



"Burası gerçekten de bir patates bölgesi. Özellikle patateslerin güzel ve istenilen büyüklükte olmasıyla hedeflerimizin gerçekleştiğini gördük. Böylece burada yetiştirilen ürünler arasında patates de yerini aldı. Ürün çeşitliliğinin artması istihdama da yansıdı. Burada çalışan işçilerimizin tamamı Suruçlu. Bir tarımsal işlem sadece üreticiye yaramıyor aynı zamanda vatandaşlarımıza istihdam sağlamış oluyor. Bunu da suyun ilçemize sağladığı bereket olarak adlandırabiliriz. Yakın zamanda yine ilk kez bölgede yetiştirilen sarımsak ve soğanın hasadını da yapacağız. Böylece bölgede yeni ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşamaktayız."



Patatesler Doğu ve Güneydoğu illerine gönderiliyor



Patates üreticilerinden Bilal Doğan ise 17 yıldan bu yana patates üretimi işiyle uğraştıklarını, daha önce Nevşehir, Sivas gibi illerde patates ürettiklerini anlattı.



Suruç Ovası'na su verilmesiyle bölgede patates yetiştirmek için çalışma başlattıklarını aktaran Doğan, "Burada 12 çeşit patates denemesi yaptık. Çeşitlerimizin tamamında yüksek verim elde ettik. Şu anda yaklaşık 200 dönüm alandaki patateslerin hasadını yapıyoruz. Ürettiğimiz patatesleri Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Van, Erzurum, Gaziantep, Batman, Mardin illerine gönderiyoruz." dedi.



Bu yıl yazlık ürün ürettiklerini, gelecek yılla birlikte kışlık ürün de yetiştireceklerini aktaran Doğan, sulama imkanları sayesinde bölgenin yazlık patates üretimi konusunda bir üs haline geleceğini sözlerine ekledi.