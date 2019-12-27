Suya Kavuşan Hacıosmanlar'dan MASKİ'ye teşekkür

27.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:49

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, açtığı yeni sondajlarla mahalleleri yeterli ve kaliteli içme suyuna kavuşturmaya devam ediyor. Bu amaçla İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki sondaj çalışmalarını da tamamladı. Mahalle Muhtarı Yusuf Çalımcı ile Aza Çetin Üzüm, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı makamında ziyaret ederek, yapılan hizmet için teşekkür etti.

"SU SIKINTIMIZ BU ÇALIŞMAYLA ORTADAN KALKTI"

Saniyede 6 litrelik verime sahip yeni sondajdan mahalleye su verilmeye başlanmasıyla birlikte su sıkıntısının son bulduğunu ifade eden Muhtar Çalımcı, "Su konusunda bir süre çok sıkıntı yaşadık. MASKİ hızla yeni bir sondaj açarak bağlantısını yaptı ve suyumuza kavuştuk. Mahalle halkı olarak çalışmadan çok memnun kaldık. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve özellikle emeği geçen İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da, nazik ziyaret dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek, vatandaşın yüzünü güldürecek hizmetler üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Bültenler