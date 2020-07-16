Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını "centilmence" paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını "centilmence" paylaştı

Afrika'da Çad'ın en kurak bölgelerinden Faya-Largeau'da, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyusunda temiz içeceğe kavuşmanın sevincini yaşayan erkek çocukların, centilmence davranarak suyu içmede önceliği kız çocuklarına bırakması yaşanan mutluluğu iki katına çıkardı.

16.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:01

Afrika'da Çad'ın en kurak bölgelerinden Faya-Largeau'da, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyusunda temiz içeceğe kavuşmanın sevincini yaşayan erkek çocukların, centilmence davranarak suyu içmede önceliği kız çocuklarına bırakması yaşanan mutluluğu iki katına çıkardı.

İstanbul merkezli Hak İnsani Yardım Derneği, su kaynaklarına ulaşmak için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalan Çad'ın Faya-Largeau bölgesinde 85 su kuyusu açmak için bir süre önce çalışma başlattı.

Ülkenin çöllerle kaplı kuzeyde kalan bölgelerinde çalışmalarına devam eden dernek gönüllüleri, açtıkları kuyularla son yıllarda ciddileşen su sıkıntısının çözümüne destek sunmaya çalışıyor.

Görüntüler duygulandırdı

Hayata geçirilen kuyu projeleri, temiz içme suyuna ulaşmada yerel halka büyük kolaylıklar sağlarken, kuyu açılışlarındaki heyecan ve mutluluk insanların yüzlerine yansıyor.

Derneğin bu kapsamda en son açılışını yaptığı su kuyusunda yaşanan ve görüntülere yansıyan mutluluk ve "paylaşma heyecanı" Türk gönüllülerini duygulandırdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde su kuyusunun açılmasının ardından yaşanan "tatlı karmaşa" içinde arka tarafta bekleyen kız arkadaşlarını gören bir erkek çocuğun, diğer arkadaşlarını uyardığı ve kızlara öncelik vermesi dikkati çekiyor.

Erkek arkadaşlarının "centilmence" davranışıyla su kuyusunun başına gelen kız çocuklarının da suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı ve sudan içtikleri görülüyor.

"Suyun ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi anladık"

Hak İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Recep Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Su kuyusu açtığımız köy elektrik, su ve yolun olmadığı bir çölde yer alıyor. Burada insanların tüm sıkıntılarına şahitlik ediyoruz. Hem üzülüyoruz hem de onlara biraz olsun yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bölgedeki insanların en temel yaşam kaynağı olan suya kavuştuklarında yaşadıkları mutluluğun "tarifsiz" olduğunu dile getiren Aktan, "Tüm yardım faaliyetlerinde kesinlikle duygusal anlar yaşıyoruz. Ama su sıkıntısı çeken yerlerde su kuyusu açmak, oraya bir hayat getirmek gibi önemli. Su kaynaklarına ulaşabilmek için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalıyorlar ve kullandıkları su gerçekten az. Suyun ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi anlıyoruz. " diye konuştu.

Aktan, en son açtıkları su kuyusunda daha çok duygulandıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Görüntülerde görüldüğü üzere tüm yokluğa rağmen su kuyusu açılışında minik kardeşimiz, nazikçe erkek arkadaşlarını kenara çekiyor ve kızlara yol açıyor. Çocukların çektikleri su sıkıntısına rağmen kuyudan çıkan suyun mutluluğunu sakin bir şekilde centilmence paylaşması bizi inanılmaz duygulandırdı. Her şeyin rekabet üzerine kurulu olmaya başladığı bu dünyada miniklerin bu davranışı yüreğimize işledi."

Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını 'centilmence' paylaştı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 3. Sayfa
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı Dünya
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Danla Bilic Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Falcao Ali Şansalan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara Ali Yavuz Kol
Şu an buradasınız: Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını "centilmence" paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 14:33:08. #1.14#
title