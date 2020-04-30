Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele geçirildi
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Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele geçirildi

Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele geçirildi
30.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:17

Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele geçirildi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Selevir Baraj Gölü'nde yapılan denetimlerde suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre kaçak misine ağ bulunarak imha edildi.

Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Selevir Baraj Gölü'nde yapılan denetimlerde suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre kaçak misine ağ bulunarak imha edildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Jandarma İl Komutanlığı'ndan aldıkları desteklerle denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Şuhut'ta bulunan Selevir Baraj Gölü'nde gece saatlerinde Çay ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı denetimlerde gölün içinde 13 bin metre misine ağ tespit edildi. Şuhut İlçe Jandarma ekiplerinin de desteğiyle sudan çıkarılan ağ imha edildi. Yetkilerin vatandaşları kaçak avlanma konusunda uyardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ın 100'e yakın göl ve gölete sahip olduğunu söyledi. İç sularda avcılık potansiyeli yüksek olduğunun altını çizen Acar,"Bakanlığımızca ülkemiz su ürünlerinin sürdürülebilirliği amacıyla her yıl balıklandırma programı kapsamında ilimiz göl ve göletlerine tahsis edilen yavru balıklarla balıklandırma yapılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak ise ilimizin sürdürülebilir su ürünlerine sahip olması ve gelecek nesillerimizin de balık tüketebilmesi amacıyla özellikle üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran arasında sık sık denetimler yapmaktadır. Yasak dönem dışında da rutin denetimler yapılarak yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile Covid-19 Korona virüs salgını süresince ilimizde her türlü amatör avcılık ve balıkçılık faaliyeti yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yasaklara uymaları gerekmektedir. Sürdürülebilir su ürünleri için bu dönemde avcılık yapmayalım, kesinlikle ağ atmayalım ve COVİD-19 Korona virüs salgının önlenmesine destek olmak için siz evde kalın, biz çalışıyoruz" dedi.

Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele geçirildi

Kaynak: İHA

Manşet

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