Suya indirim hazırlığı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüsle mücadelede su tüketiminin arttığını belirterek, meclisi toplamaları halinde suya indirim yapacaklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüsle mücadelede su tüketiminin arttığını belirterek, meclisi toplamaları halinde suya indirim yapacaklarını söyledi.

Başkan Karalar, Adana'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili bilgi aktardı. Korona virüsle mücadelede temizliğin önemine binaen su tüketiminin arttığına dikkat çeken Karalar, "Adana Büyükşehir Belediye Meclisini toplamamız halinde suya; 3 ay olması halinde yüzde 30, iki ay olması halinde yüzde 40-50 civarında indirim yapacağız. Bu da vatandaşlarımıza müjdemiz olsun. Biliyorum evde kalmak çok kolay değil. Beraberinde birlikte bir yığın sorunu getiriyor ama 'önce hayat, önce sağlık' diyeceğiz ve azami ölçüde evde kalmaya özen göstereceğiz. Maske ya da başka bir ihtiyacı olanlar 153 aracılığıyla bize ulaşabilirler. Vatandaşımızın yanında olmak ve onların sağlığını korumak için cansiparane çalışıyoruz" dedi.

"Hijyene ve korunmaya büyük önem veriyoruz"

Karalar, Çin'de korona virüs vakaları görülmeye başladığında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'nın personele yönelik konferans vermesini sağladıklarını, daire başkanlarını ve genel sekreter yardımcılarını toplayarak bir kriz masası oluşturduklarını anlattı. Karalar, "Hemen ardından valimiz bütün Adana için kriz masası oluşturdu. Dayanışma içerisinde çalışmaya başladık. Bilim insanları dezenfekte çalışmalarının çok önemli olduğunu söyleyince hemen bu işe yoğunlaştık. Binlerce personelimiz her gün, kentin dört bir yanında, insanın bulunduğu her köşede dezenfekte çalışması yapıyor. Dezenfektede kullanılmak üzere Birleşmiş Milletlerden 500 pompa aldık. Belediye personelimizin dışında, vatandaşlarımızdan oluşan 500 kişilik gönüllüler ordusu kurduk. Dezenfekte çalışmalarına onlar da dahil oldu. Bütün otobüslerimize dezenfektan koyduk. Dolmuşlara, halk otobüslerine dezenfekte konusunda bilgi aktardık. Toplu taşıma araçları her gün dezenfekte ediliyor. Kentin 100 ayrı noktasına dezenfektan standı koyduk. Hijyene ve korunmaya büyük önem veriyoruz.

"Maske dağıtıyoruz, halkın ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Şimdi her gün Bilim Kurulumuzun, Sağlık Bakanlığımızın, Dünya Sağlık Örgütümüzün açıklamalarını takip ediyoruz. Söylenenlerin ışığında her gün yeni tedbirler alıyoruz. Yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Örneğin önceki gün marketlerde, pazarlarda ve diğer bir çok alanda maske takma zorunluluğu getirildi. Biz de hemen halkımıza maske dağıtmaya başladık. Elimizdeki 70 bin maskeyi dağıtıyoruz. Muhtemelen 150-200 bin civarında maske dağıtacağız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza evde kalma mecburiyeti gelince, alışveriş yapmak için kimsesi bulunmayanları tespit ettik ve, ihtiyaçlarını personelimizce karşılayıp evlerine götürdük. Bir takım marketlerle anlaşarak temel ihtiyaçlarının, Eczacılar Odası ile anlaşarak ilaçlarının evlerine kadar ulaşmasını sağladık. Ayrıca on binlerce erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hem Vefa Grubu, hem biz, çok ciddi miktarda erzak dağıtıyoruz. Hemşehrilerimize evde kalmaları konusunda sürekli uyarı yapıyoruz" dedi.

Acil çalışanlarına sağlık kiti

Başkan Zeydan Karalar, sağlık çalışanlarına ve eczane çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım ve park hizmetinin yanı sıra, acil servis çalışanlarına bin adet sağlık kiti dağıttıklarını, içinde bone, eldiven, maske, gömlek ve dezenfektan bulunan sağlık kitlerinden her hafta dağıtmaya devam edeceklerini açıkladı. Başkan Karalar, Adana Tabip Odası'nın talebi doğrultusunda, Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi'nin maske üretimine başladığını bildirdi. Ayrıca genel durum nedeniyle psikolojisi olumsuz etkilenen vatandaşlar için psikolojik danışmanlık hattı kurduklarını belirtti. 0322 4553969 nolu telefonu mesai saatleri içinde arayan vatandaşlara, psikolojik açıdan yardımcı olunacağını ve yol gösterileceğini kaydeden Karalar, esnafın da çok kötü bir durumda olduğunu, bunun için nakdi yardım hazırlığı yaptıklarını vurguladı. - ADANA

Kaynak: İHA