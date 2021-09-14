'Suya göre tarım' yapılacak, tarımda fazla su tüketiminin önüne geçilecek - Haberler
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"Suya göre tarım" yapılacak, tarımda fazla su tüketiminin önüne geçilecek

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek dönemde sulama sistemlerinin modernizasyonuna daha fazla ağırlık verilip, "suya göre tarım" yapılacağını belirterek, "İklim değişikliği ve kuraklık koşullarını dikkate alarak su tasarrufu sağlayan modern sulama sistem ve...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek dönemde sulama sistemlerinin modernizasyonuna daha fazla ağırlık verilip, "suya göre tarım" yapılacağını belirterek, "İklim değişikliği ve kuraklık koşullarını dikkate alarak su tasarrufu sağlayan modern sulama sistem ve yöntemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verdik." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak üzere tarımda su kullanımı yeniden düzenleniyor. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıdının olduğu havzaları belirleyen bakanlık, buralarda su tüketimi yüksek mısır gibi ürünler yerine, su tüketimi az olan bitkileri yaygınlaştıracak tedbirler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, 1'inci Su Şurası kapsamında gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarında tarımsal sulamada yeni destek ve yöntemler önerildiğini bildirdi.

Sulama sistemlerinin modernizasyonuna ağırlık verilerek, "suya göre tarım" yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve kuraklık koşullarını dikkate alarak su tasarrufu sağlayan modern sulama sistem ve yöntemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verdik. Yeraltı su kullanımını azaltmaya ve daha az su tüketen bitkilerin üretimini artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturuluyor. Su ihtiyacı fazla olan havzalarda, yüksek su tüketen ürünlerin ekiminden kaçınmak gerek. Yörelerin iklimsel koşullarına uygun, daha az su tüketen ürünler teşvik edilecek."

Teknoloji ve inovasyon önceliği

Pakdemirli, sulama suyunda tasarruf tedbirlerini almaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Tarla içi geliştirme hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi sulama açısından önemli altyapı çalışmalarının tamamlanması ve kapalı sulama sistemlerine geçişle birlikte sulama suyunda çok yüksek düzeyde tasarruf sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arazi toplulaştırma projelerinin sulama projeleriyle uyumlu şekilde yapılmasına devam edilmesi gibi uygulamaların da su verimliliğini artıracağına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Borulu sistemler ve bu sistemlerle tasarlanan proje alanlarında yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulanması daha fazla alanın sulanmasına imkan sağlayacak ve ilave sulanan alanlarla ulusal ekonomiye daha fazla katkı sunulacak. Atmosfer-toprak-bitki ilişkilerini devamlı izleyerek çiftçiye sulama konusunda bildirimde bulunan akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde tarımda suyun etkin kullanımına yönelik sulama yönetimi teknolojilerine öncelik verilecek. Teknoloji ve inovasyona ne kadar öncelik verirsek geleceğimizi garanti altına alacak adımları süratle atmış oluruz. Güçlü tarımsal Ar-Ge altyapımızla tarım konusunda imza projeler oluşturacağız. Teknolojiyi kullanarak, verimlilik artırıcı önlemleri alıp, vatanımızın suyuna sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Bakanlık, daha önce su kısıdı olan tarım havzalarında damla sulama yapmayan dane mısır üreticilerine fark ödemesi desteği verilmeyeceğini, buna karşılık bu havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük eken çiftçilere ise ilave yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği ödeneceğini açıklamıştı.

Suya göre tarım yapılacak, tarımda fazla su tüketiminin önüne geçilecek

AA / Zeynep Canlı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Suya göre tarım' yapılacak, tarımda fazla su tüketiminin önüne geçilecek - Haberler
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