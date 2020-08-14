Suya giren hayvanını çıkarmaya çalışan çoban canından oldu
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Suya giren hayvanını çıkarmaya çalışan çoban canından oldu

Diyarbakır'da bir genç, Dicle Nehri'ne giren mandasını çıkarmaya çalışınca dengesini kaybederek suya düştü.

Suya giren hayvanını çıkarmaya çalışan çoban canından oldu
14.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:08

Diyarbakır'da bir genç, Dicle Nehri'ne giren mandasını çıkarmaya çalışınca dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılarak çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç çoban tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olay, Sur ilçesi Sarılar Mahallesi Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve çobanlık yapan Ahmet A. (26), mandalarını Dicle Nehri kıyısına getirdi. Hayvanlardan birinin suya düşmesi sonucu Ahmet A., mandayı kuyruğundan yakalamak istedi. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen çoban, akıntıya kapılarak kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kendi imkanları ile Ahmet A.'yı sudan çıkardı. Sudan çıkartılan çobana sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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