Suya düşen köpek son anda kurtarıldı
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Suya düşen köpek son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - Haberler | 3. Sayfa

Suya düşen köpek son anda kurtarıldı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen bir köpek, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Suya düşen köpek son anda kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen bir köpek, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir köpek dereye düştü. Can havliyle karaya çıkmaya çalışan köpeği vatandaşlar fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği boğulmaktan son anda kurtardı. Karaya çıkarılan köpek, ilk müdahalesinin ardından doğaya salındı.

Suya düşen köpek son anda kurtarıldı
Suya düşen köpek son anda kurtarıldı
Suya düşen köpek son anda kurtarıldı
Suya düşen köpek son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli

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