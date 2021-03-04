Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
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Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı

04.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:03
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı

Tayland donanmasında görevli askerler, balıkçı teknelerinde çıkan yangın nedeniyle batmakta olan teknedeki 4 kediyi kurtardı.

Tayland donanmasında görevli askerler, balıkçı teknelerinde çıkan yangın nedeniyle batmakta olan teknedeki 4 kediyi kurtardı. Bir askerin denize atlayıp kedileri tek tek sırtına alarak kurtarma botuna taşıdığı anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Andaman Denizi'nde salı günü 10 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Denize atlayarak kurtulan mürettebatlar, başka teknelerin mürettebatları tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye sevk edilen Tayland donanması, batmakta olan teknelerin çevresinde petrol sızıntısını kontrol etti. Bir donanma eri, teknelerden birinde 4 kediyi fark etti. Donanma eri, suya atlayıp kedileri tek tek sırtına koyarak yüzüp kurtarma botuna taşıdı.Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı. Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Birinci Sınıf Astsubay Wichit Pukdeelon, "Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm" dedi.


Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı
Suya atlayıp, batmakta olan teknedeki kedileri, sırtında taşıyarak kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:03:31. #1.14#
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