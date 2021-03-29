Şüveyş Kanalı trafiğe kapandı, Lübnan'ın en önemli santrali yakıtsız kaldı
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Şüveyş Kanalı trafiğe kapandı, Lübnan'ın en önemli santrali yakıtsız kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şüveyş Kanalı trafiğe kapandı, Lübnan'ın en önemli santrali yakıtsız kaldı

Süveyş Kanalı'nda günlerdir yaşanan tıkanıklık nedeniyle Kuveyt'ten gelecek yakıt taşıyan bir kargo gemisini bekleyen Lübnan'da, ülkenin Zahrani Elektrik Şirketi santralinde yakıtın tükenmesi sonucu faaliyetlerini askıya aldı.

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Süveyş Kanalı'nda günlerdir yaşanan tıkanıklık nedeniyle Kuveyt'ten gelecek yakıt taşıyan bir kargo gemisini bekleyen Lübnan'da, ülkenin Zahrani Elektrik Şirketi santralinde yakıtın tükenmesi sonucu faaliyetlerini askıya aldı.

Süveyş Kanalı'nda günlerdir yaşanan tıkanıklık krize neden olmuştu. Süveyş Kanal'ında Ever Given gemisinin trafiği durdurması nedeniyle, Kuveyt'ten Lübnan'a ulaşması beklenen yakıt taşıyan bir kargo gemisi de ülkeye ulaşamamıştı. Geminin Lübnan'a ulaşamaması sonucu ülkenin önemli elektrik üretim santrallerinden biri olan Zahrani Elektrik Şirketi santralinde yakıtı bittiği için faaliyetlerini askıya aldı. Zahrani Elektrik Şirketi'nin faaliyetlerini askıya almasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde her gün birkaç saat elektrik kesintileriyle yaşandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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