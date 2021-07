Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" gemisi Mısır kara sularından ayrılarak Hollanda'ya doğru yola çıktı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisi, bulunduğu İsmailiye Limanı'nda sefer hazırlıklarını tamamlayarak Rotterdam Limanı'na gitmek üzere demir aldı.