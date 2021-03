Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev geminin sahibi Japon şirketten özür

Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Ever Given'ın sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, durumdan olumsuz etkilenen taraflardan özür diledi.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given, küresel ticareti sekteye uğrattı. Bölgede en az 150 geminin beklediği, gecikme nedeniyle birçok şirket ve lojistik zincirlerinin zarar ettiği aktarıldı. Ever Given'ın sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, küresel ticarette yaşanan kesintiden kaynaklanan endişe nedeniyle özür diledi. "Büyük endişeye yol açtığımız için özür dileriz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, geminin kurtarılması için yürütülen çalışmaların "son derece zor" olduğu belirtildi. Süveyş Kanalı İdaresi'nden (SCA) yapılan açıklamada da en büyüğü 160 ton çekme gücüne sahip 8 römorkörün Ever Given'ı kurtarmaya çalıştığı aktarıldı.

Ever Given, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine seyir halindeydi. 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki geminin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle rotadan saparak karaya oturduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

