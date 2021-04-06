Süveyş Kanalı'ndaki tankerin motor arızası nedeniyle trafik yavaşladı
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Süveyş Kanalı'ndaki tankerin motor arızası nedeniyle trafik yavaşladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süveyş Kanalı'ndaki tankerin motor arızası nedeniyle trafik yavaşladı

Süveyş Kanalı'nda geçtiğimiz günlerde karaya oturarak dünya ticaretini sekteye uğratan konteyner gemisi Ever Given'ın ardından bugün kanaldaki petrol tankerinde meydana gelen motor arızası nedeni ile trafik yavaşladı.

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Süveyş Kanalı'nda geçtiğimiz günlerde karaya oturarak dünya ticaretini sekteye uğratan konteyner gemisi Ever Given'ın ardından bugün kanaldaki petrol tankerinde meydana gelen motor arızası nedeni ile trafik yavaşladı. Petrol tankeri, römorkörlerin yardımına gelmesinin ardından yeniden hareket ettirildi.

Geçtiğimiz günlerde Panama bandıralı 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın karaya oturmasıyla gündeme gelen Süveyş Kanalı'nda bu kez bir petrol tankerinde motor arızası meydana geldi. Kanalın güneyinde bulunan "Rumford" adlı tankerdeki arıza nedeniyle deniz trafiğinin yavaşladığı bildirildi. Tankerin yardımına iki römorkör gönderildiği, sürdürülen çalışmalar sonucu geminin yeniden hareket ettirildiği aktarıldı.

Süveyş Kanalı İdaresinden (SCA) bir yetkili de kanaldaki sorunun 10 dakika sürdüğünü ve durumun düzeldiğini belirtti.

KÜRESEL TİCARET SEKTEYE UĞRAMIŞTI

23 Mart'ta karaya oturan konteyner gemisi Ever Given, küresel ticarette büyük zarara yol açmıştı. Ever Given'ı kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmış, yerinden hareket ettirebilmek için 14 römorkör kullanılmıştı. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given'ın günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı belirtilmişti. Deniz trafiğinin durması ile Mısır'ın ise günlük yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı ifade edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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