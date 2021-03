Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesinde zorluklar yaşanıyor

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firma, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik "güçlüklerle karşılaşıldığını" bildirdi.