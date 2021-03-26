Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesinde zorluklar yaşanıyor
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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesinde zorluklar yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesinde zorluklar yaşanıyor

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firma, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik "güçlüklerle karşılaşıldığını" bildirdi.

Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir
Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firma, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik "güçlüklerle karşılaşıldığını" bildirdi.

Firmanın sahibi Shoei Kisen, geminin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturması sonucu, seyrüseferin aksamasından doğrudan etkilenen gemilerin operatörlerinden özür diledi.

Geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerin "zorluklarla karşılaştığını" kabul eden Japon firma, yerel otoriteler ile geminin operatörü firmanın iş birliği halinde tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.

Shoe Kisen'in sahibi olduğu ve Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre çok sayıda çekici römorkör ile hafriyat makinası, geminin oturduğu bölgeden hareket ettirilerek yeniden seyrine dönmesi için çaba gösteriyor.

Japonya'nın en büyük tersanelerinden kabul edilen Ehime eyaletindeki Imabari Shipbuilding tarafından 2018'de üretilen "The Ever Given" gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.

Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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