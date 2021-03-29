Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi, arka tarafı hareket ettirilerek yüzdürüldü
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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi, arka tarafı hareket ettirilerek yüzdürüldü

Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi, arka tarafı hareket ettirilerek yüzdürüldü

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalda karaya oturan "The Ever Given" adlı geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiğini ve rotasının yüzde 80 düzeldiğini belirtti.

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Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalda karaya oturan "The Ever Given" adlı geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiğini ve rotasının yüzde 80 düzeldiğini belirtti.

Rabi yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi için çekicilerle yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve geminin başarıyla yüzdürülmeye başladığını ifade etti.

Geminin arka tarafının, kıyıya mesafesinin 4 metre iken halihazırda 102 metre olduğunu ve rotasının yüzde 80 oranında düzeldiğini aktaran Rabi, uluslararası topluma da geminin yüzdürülme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılacağı mesajını verdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gece suların yükselmesinin geminin hareket ettirilmesini kolaylaştırdığı bilgisini paylaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş bu sabah yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu, geminin saplandığı yerden kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü duyurmuştu.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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