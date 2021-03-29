Süveyş Kanalı açıldı, Avrupa yükseldi

Süveyş Kanalı'nı kapatan ve bu nedenle günde ortalama 9.6 milyar dolar zarara neden olduğu belirtilen geminin yüzdürülmesi üzerine, Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişlerle başladı.

Süveyş Kanalı'nı kapatan ve bu nedenle günde ortalama 9.6 milyar dolar zarara neden olduğu belirtilen geminin yüzdürülmesi üzerine, Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişlerle başladı.

Wall Street Borsası'ndaki endeksler ise, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai'nin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'den gelen mallara uygulanan gümrük vergilerini kaldırmaya hazır olmadığını açıklamasının ardından, Pazartesi günü açılış öncesi işlemlerde düştü.

Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalardaki endeksler de, yatırımcıların koronavirüs salgınına odaklanmaya devam etmeleri nedeniyle Pazartesi günü çoğunlukla ekside işlem görüyor.Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.42 artışla, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.06 ve Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.15 artıda açıldı. Dolar karşısında yüzde 0.10 düşen euro, 1.17825 dolara, sterlin de yüzde 0.15 düşüşle 1.37704 dolara geriledi.New York'ta Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksi yüzde 0.46 veya 153 puan düştü, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.64 düştü ve S&P 500 yüzde 0.57 düştü.Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 0.32 artarken, Shenzhen Kompozit sabit kaldı. Hong Kong'dan Hang Seng yüzde 0.64 kaybetti. Japon Nikkei 225 yüzde 0.37 düştü. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.20 düşerken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 0.62 düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı