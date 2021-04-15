Süveyş'i tıkayan "The Ever Given" için Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talebi
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Süveyş'i tıkayan "The Ever Given" için Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talebi

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Süveyş'i tıkayan 'The Ever Given' için Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talebi

Süveyş Kanalı'nda geçen ay karaya oturarak deniz trafiğinin yaklaşık bir hafta durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talep edildiği bildirildi.

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Süveyş Kanalı'nda geçen ay karaya oturarak deniz trafiğinin yaklaşık bir hafta durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talep edildiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin, yük gemisinin sahibi Ehime eyaleti merkezli Japon Shoei Kisen firması kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) olaya ilişkin Japon firmadan yaklaşık 900 milyon dolar tazminat istedi.

Japon firma, trafiğin tıkanması sebepli nakliye ücret kayıpları ile geminin yeniden yüzdürülmesi işlemlerini kapsayan tazminat talebinin "görülmemiş boyutta" olduğunu, talebin "açık ilkelere" dayanmadığını ve SCA ile müzakereleri sürdüreceğini belirtti.

Shoei Kisen'in sahibi olduğu, Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı.

SCA, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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