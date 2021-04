Süveyş'i tıkayan "The Ever Given" için Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talebi

Süveyş Kanalı'nda geçen ay karaya oturarak deniz trafiğinin yaklaşık bir hafta durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat talep edildiği bildirildi.