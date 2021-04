Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurup kontrolü İsrail ele geçirecek

Ever Given isimli dev kuru yük gemisinin karaya oturmasıyla Süveyş Kanalı'nda yaşanan kriz dünya ticaretine ağır darbe vurdu. 6 gün süren ve günlük 9,6 milyar dolarlık zararın oluştuğu kaza alternatif güzergah, yol ve kanal arayışında olan ülkeleri de harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler'in İsrail-Mısır sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladığı belirtildi. Projenin hayata geçmesi halinde İsrail dünya deniz ticaretinin yüzde 12'sini kontrol edecek.

Süveyş Kanalı'nda geçen hafta meydana gelen ve uluslararası ekonomide paniğe olan tıkanmanın ardından, Kanal'a alternatif projeler raftan indirilmeye başladı. Ever Given adlı dev kuru yük gemisinin karaya oturarak bir hafta süreyle kanalı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılması arayışı yeniden gündeme geldi. Guardian gazetesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail-Mısır sınırında Süveyş'e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladığı belirtildi. Alternatif projede düşünülen kanal projesinin, İsrail'in kontrolündeki bölgeden geçmesi dikkat çekiyor.

5 YILDA TAMAMLANABİLİR

BM yetkilileri, yeni kanalın Akabe Körfezi üzerinden Akdeniz'e açılması olasılığını inceliyor. Alternatif projenin Sina yarımadasında İsrail ve Mısır sınır hattından geçirilmesi planlanmakta. Daha önce BM adına bu konuda fizibilite çalışması yapan OFP Lariol adlı uluslararası tünel açma şirketi, "2'nci Süveyş"in beş yıl içinde kazılabileceğini açıklamıştı.

İSRAİL KONTROL EDECEK

Projenin hayata geçmesi halinde, Filistin topraklarında işgalci konumunda bulunan İsrail'in, küresel deniz ticaretinin yüzde 12'sinin gerçekleştiği, Çin, Ortadoğu, Avrupa stratejik aksının kontrolünü ele geçirmiş olacak.

İNGİLTERE DE İLGİLENİYOR

Guardian, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın BM Ticaret Yolları Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalardan haberdar olduğunu aktardı. Gazeteye göre bir hükümet yetkilisi, İngiltere'nin bu projede rol oynamaya hazır olduğunu belirterek "Bu konuda uzmanlığımız var ve Kuzey İrlanda için hazırlanan taslak planlarımızı paylaşabiliriz" dedi.

BAE'DEN GİDEN TEKLİF

Geçen yıl Eylül ayında, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Süveyş alternatif bir proje üzerine çalıştığı iddia edilmişti. BAE ve İsrail'in, Akdeniz'deki Aşdod limanı ve İsrail'in Kızıldeniz'deki limanı Eylat arasında yeni bir nakliye kanalı inşası için görüşmeler yaptığı bildirilmişti.

MISIR GEMİYİ ALIKOYDU

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin, soruşturma tamamlanana kadar alıkonulacağını açıkladı. Mısır'daki özel kanallardan El-Hayat televizyonuna konuşan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, konuyla ilgili dün başlatılan soruşturma çerçevesinde Kanal İdaresi'nden bir komisyon oluşturulduğunu söyledi. Rabi, komisyon üyelerinin göller bölgesine çekilen gemideki belgeleri ve kara kutuyu inceleyerek mürettebatı sorgulayacağını vurguladı. Geminin soruşturma tamamlanıncaya kadar alıkonulacağını ifade eden Rabi, soruşturmanın en az bir hafta süreceğini dile getirdi. Süveyş Kanal İdaresi Müsteşarı Seyyid Şeişa, dün, konteyner gemisinin yaptığı kaza ve karaya oturmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Mısır'ın geminin ait olduğu firmadan en az 1 milyar dolar talep edeceği belirtildi.