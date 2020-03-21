SUV pazarının lideri Dacia Duster Dacia Duster, 2020 yılının ilk 2 ayını, gerçekleştirdiği 2 bin 116 satış adedi ve elde ettiği 14,8 segment payı (C-SUV) ile toplam SUV pazarının lideri olarak tamamladı.

Dacia Duster, 2020 yılının ilk 2 ayını, gerçekleştirdiği 2 bin 116 satış adedi ve elde ettiği 14,8 segment payı (C-SUV) ile toplam SUV pazarının lideri olarak tamamladı.

Duster, 2020 yılının ilk 2 ayında segment payını 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 17 artırmayı başarırken; satış adedini ise yüzde 229 ile üç katından fazla yükseltti.

Dacia, Duster modeli satışlarının yüzde 70'ini oluşturan ECO-G serisini; Comfort ECO-G 115bg 4×2 ve Prestige ECO-G 115bg 4×2 versiyonları ile müşterilerin beğenisine sunuyor. 133.400 TL başlangıç fiyatının yanı sıra 3 km'de sadece 1 TL ile yakıt tüketim avantajı sunan Duster ECO-G, ekolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Duster, 129.400 TL fiyata sahip Comfort 1.0 Tce 100bg 4×2 benzinli versiyonu ile C-SUV segmentindeki en uygun fiyatlı otomobili müşterilerine sunarken; Comfort ve Prestige 1.3 Tce 150bg 4×4 versiyonları ile off-road yeteneklerini sergiliyor.

Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster'da otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4×4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster'da sunulan özellikler arasında yer alıyor.