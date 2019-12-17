Şuursuz Aşk filminin vizyon tarihi değişti
Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı, çekimleri Bilezikçi Çiftliği, Sütlüce, Hasköy ve Beyazıt'ta tamamlanan "Şuursuz Aşk" filminin vizyon tarihi değişti
17.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:39
Snob Magazin'in haberine göre; Akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alan film& ;ve bu hafta vizyona girmesi beklenen film, 27 Aralık'ta vizyona girecek.
Filmin galası 24 Aralık'ta Özdilek AVM'de yapılacak.
Kaynak: Snob Magazin
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