Şuursuz Aşk filminin vizyon tarihi değişti

17.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:39

Snob Magazin'in haberine göre; Akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf'un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alan film& ;ve bu hafta vizyona girmesi beklenen film, 27 Aralık'ta vizyona girecek.

Filmin galası 24 Aralık'ta Özdilek AVM'de yapılacak.



