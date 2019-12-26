26.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:41

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Şuursuz Aşk"

Umut Ertek'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Şuursuz Aşk", 80'li yılların çalkantılı dönemlerinde, tek derdi annesine bakmak olan bir genç ile geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Ruhi Sarı, Ayşegül Günay, Tuncer Salman, Emir Benderlioğlu, Volga Sorgu ve Ali Buhara Mete oynuyor.

Kaynak: AA

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