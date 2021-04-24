Şuurlu Öğretmenler Derneğinden "Eğitim" konulu kısa film senaryo yarışması

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) "Eğitim" konulu kısa film senaryo yarışması düzenledi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) "Eğitim" konulu kısa film senaryo yarışması düzenledi.

Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü, yazılı açıklamasında, her yıl farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenlediklerini, bu yıl ki yarışmanın ana konusunu "Eğitim" olarak belirlediklerini bildirdi.

Herkese açık olan yarışmada, dereceye giren senaryoların ödüllendirileceğini belirten Sürücü, yaşanılan sorunlara rağmen eğitimin önemini vurgulayacak senaryolar beklediklerini ifade etti.

Sürücü, "Eğitimde çözüm kadar sorunları da doğru tespit eden, insanımıza iyiyi, güzeli hatırlatacak kısa film senaryolarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son katılım tarihi 12 Kasım 2021 olarak açıklanan yarışmanın değerlendirme jürisi Cafer Özgül (senarist-yönetmen), Gülçin İçöz (senarist), Gürsel Ateş (yönetmen), İbrahim Demirkan (öğretmen-senarist), Ümit Altun (radyo TV öğretmeni) ve İdris Şahin (yapımcı yönetmen) olarak belirlendi.

Yarışmada birinciye 6 bin lira, ikinci ve üçüncüye 4'er bin lira verilecek. Bu yıl mansiyon ödülü 1500 lira olarak belirlenirken, ödül alanlar ayrıca bir yıllık Milli Şuur Dergisi abonesi yapılacak.

Yarışmada dereceye giren senaryolar kitaplaştırıldıktan sonra dernek tarafından filminin yapımı için destek verilecek. Yarışmayla ilgili geniş bilgi "www.ogder.org/kisafilm.aspx" adresinden alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan