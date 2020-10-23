Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar
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Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar

23.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:02

Suudi Arabistan, Çinli teknoloji devleri Huawei ve Alibaba ile yapay zeka ve bulut bilişim teknolojileri konusunda ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma, Huawei'ye karşı savaş ilan eden Trump'ı kızdırabilir.

Suudi Arabistan, Çinli teknoloji devi Huawei ile Arapça kullanılan yapay zeka ürünleri geliştirmek üzere ortaklık anlaşması imzaladı. Huawei ayrıca, Suudi uzmanları da yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi konusunda eğitecek.

Bloomberg, bu anlaşmanın ABD'yi kızdırabileceğine işaret etti. Başkan Donald Trump döneminde ABD, Çinli telekomünikasyon devine karşı adeta savaş ilan etmiş durumda.

5G HASSASİYETİ

Beyaz Saray, hem Huawei'nin ABD'de iş yapmasını engellemeye dönük çok sert tedbirler aldı hem de müttefik ülkelere bu şirketle iş birliği yapmamaları için baskı yapmaya başladı.

Suudilerin Ulusal Yapay Zeka Merkezi CEO'su Macid Altuvaijri, proje kapsamında çalışmalara başladıklarını, Arapça yazma ve konuşma özelliği olan ürünler geliştireceklerini söyledi. Altuvaijri, Arapça yapay zeka ürünlerinin yetersiz olduğunu ve ülke olarak bu alanda lider olmayı hedeflediklerini söyledi. ABD'nin 5G konusundaki hassasiyetine gönderme yapan CEO, anlaşmanın 5G teknolojisi dışında olduğunu dile getirdi.

ALIBABA VE IBM İLE DE ANLAŞTILAR

Online olarak gerçekleşen imza töreninde konuşan Huawei'nin Orta Doğu Başkanı Charles Yang ise, "Yapay zeka, 5G ve bulut teknolojisini Suudi Arabistan'ın yeni dijital ekonomisinin motoru ve yeni sürükleyici gücü haline getireceğiz" dedi.

Suudiler ayrıca, Çin'in e-ticaret devi Alibaba'nın bulut bilişim teknolojisi şirketi Alibaba Cloud ile akıllı kent teknolojileri konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Suudiler, ABD'li teknoloji devi IBM ile de sağlık sektörüne odaklanan yapay zeka ürünleri geliştirmek üzere anlaşma yaptı.

Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar

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