: Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı!

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46

Dünyaca ünlü isimlerin boy gösterdiği festivale sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'da katıldı. Suudi Arabistan'da düzenlenen MDL Beast adlı elektronik müzik festivali tüm dünyada büyük ilgi çekti.

Festivale, Şeyma Subaşı'nın paylaşımları damgasını vurdu. Subaşı'nın spor kıyafetiyle Suudilerin arasında verdiği poz ve daha sonra giydiği göbeği açık kıyafet dikkat çekti.

Tek başına yurtdışına çıkma yasağı henüz yeni kaldırılan Suudi kadınların, bu pozu verecek kadar şanslı olmadığı yorumları yapıldı. Elektronik müzik festivalinde Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Guido Senia eşlik etti. Çift çekildikleri bir pozu da sosyal medyada paylaştı.

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