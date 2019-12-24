Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı!
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Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı!

Dünyaca ünlü isimlerin boy gösterdiği festivale sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'da katıldı.

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46

Dünyaca ünlü isimlerin boy gösterdiği festivale sosyal medya fenomeni 'da katıldı. 'da düzenlenen MDL Beast adlı elektronik müzik festivali tüm dünyada büyük ilgi çekti.

Festivale, Şeyma Subaşı'nın paylaşımları damgasını vurdu. Subaşı'nın kıyafetiyle Suudilerin arasında verdiği poz ve daha sonra giydiği göbeği açık kıyafet dikkat çekti.

Tek başına yurtdışına çıkma yasağı henüz yeni kaldırılan Suudi kadınların, bu pozu verecek kadar şanslı olmadığı yorumları yapıldı. Elektronik müzik festivalinde Şeyma Subaşı'ya sevgilisi Guido Senia eşlik etti. Çift çekildikleri bir pozu da sosyal medyada paylaştı.



Haber Videosu

: Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı!
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