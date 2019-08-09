Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası

Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası

Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye akın ederken, az sayıda kişi de sosyal medya üzerinden 'haccı boykot et' kampanyası başlattı

09.08.2019 15:29
Suudi yönetimine kızan bazı Müslümanlardan sosyal medyada 'Haccı boykot et' kampanyası

Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye akın ederken, az sayıda kişi de sosyal medya üzerinden 'Haccı boykot et' kampanyası başlattı.

Avustralya'dan Tanzanya'ya, #boycotthajj etiketiyle sürdürülen kampanyaya destek veren eylemciler, Suudi Arabistan'ın politikalarını protesto ettiklerini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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