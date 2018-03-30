Suudi Yatırımcı Türkiye'nin 50 İlinden Ülkesine Gıda Ürünü Satıyor

MELİKE KINACI - Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammed El-Şehri, Türkiye'nin 50 kentinde gıda firmalarıyla ortak yatırımlar yaparak ürettiği ürünleri ülkesine satıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan Şehri, 29 yıl önce geldiği Türkiye'de yatırım kararı aldı. Burada tanıştığı Türk iş adamıyla gıda sektörüne giren Şehri, zaman içinde 50 ilde ortaklıkları bulunan bir yatırımcı oldu.

En son Konya'da çikolata imalatçısı bir firma ile ortaklık anlaşması yapan Şehri, hayvancılık alanında da yatırıma hazırlanıyor.

Şehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yıl önce kurduğu şirketin faaliyetlerinin yüzde 40'ını Türkiye'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü ifade eden Şehri, "Sık sık Türkiye'yi ziyaret ediyorum. Türk milletini kardeş millet olarak görüyorum. Türk ortaklarımızla, Türkiye'de üretilen bal, kuruyemiş, incir, zeytin, zeytinyağı, turşu, salça ve sebze gibi gıda ürünlerini Suudi Arabistan'a gönderiyoruz. Türkiye'nin 50 şehrinde gıda sektöründeki firmalarla ortaklığımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin yatırım için güvenilir bir ülke olduğunu vurgulayan Şehri, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki menfaatlere ve ülkemin ihtiyaçlarına göre hareket ediyorum. Türkiye yatırım için güvenli bir ülke olduğu için ülkemin özellikle gıda sektöründeki ihtiyaçlarını buradan aldığımız ürünlerle karşılıyoruz. Hem Suudi Arabistan'ın ihtiyaçlarını karşılamak hem de Türk ekonomisine faydalı olmak için önümüzdeki günlerde işlerimizi daha da büyütmeyi planlıyoruz."

Hayvancılık sektöründe de yatırım yapacak

Şehri, Türkiye'deki yatırımlarını hayvancılık sektörüne girerek büyütmek istediklerini dile getirdi. Şehri, "Gerekli hazırlıkları, çalışmaları, incelemeleri yaptıktan sonra hayvancılık sektörüne de gireceğiz. Tahminimiz, öncelikle 300 büyükbaş hayvanla başlayacağız, daha sonra bu sayıyı genişleteceğiz. Türkiye'de çeşitli şirketler kurarak sermayemizin çoğunu buraya taşımayı istiyoruz." dedi.

Yabancı yatırımcılara daha fazla kolaylık sağlamasını beklediklerini söyleyen Şehri, şunları kaydetti:

"Özellikle resmi işlemlerde sağlanacak kolaylıkların faydalı olacağına inanıyorum. Bize ne kadar kolaylık sağlanıyorsa o kadar güçlü olacağız. Türkiye gelişmiş ve güvenilir bir ülke. Suudi Arabistanlı iş adamları olarak yatırımlarımızı, ticari faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İki ülke arasındaki iyi ilişkilere paralel olarak Suudi Arabistanlı iş adamları için Türkiye mantıklı bir tercih. Türkiye'ye gelen iş adamlarının sayısı günden güne artıyor. Buradan Türk iş adamlarına da seslenmek istiyorum; Suudi Arabistan da yatırım için oldukça elverişlidir. Bütün alanlarda, makine, gıda, ilaç sektörü gibi birçok sektörde yatırımlar yapılabilir. Suudi Arabistan da yatırım yapmak için güvenlidir ve kolaylıklar sağlanır."