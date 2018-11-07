Suudi Veliaht Prensi'nin Kuveyt Ziyaretiyle İlgili Tartışmalar Sürüyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kuveyt ziyaretinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen ziyaretle ilgili kendisini hedef alan açıklamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Ziyaretin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Kuveyt Petrol Kurumu Başkanı Nizar el-Adesani, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı hedef alarak "Ziyaret iyi değildi." açıklamasını yaptı. Buna karşın Kuveyt Dışişlerinin açıklamasında, Adesani'nin görüşlerinin ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığı belirtildi.

Kuveyt'teki Almanya Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir törene katılan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol Kurumu Başkanı Adesani'nin "Veliaht Prens Bin Selman'ın son Kuveyt ziyareti iyi değildi." yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Adesani'den nakledilen bu açıklamalar, Suudi Arabistan'la tarihi ilişkileri kesinlikle yansıtmamaktadır." dedi.

Carallah, "Adesani'nin açıklamaları, petrol sektörü ve bu alandaki endişe ve kaygıların görüşüldüğü teknik bir meseleyle ilgili. Dolayısıyla söyledikleri, bizim resmi tutumumuzu yansıtmamaktadır." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin boyutunun herhangi bir yanlış anlaşılmayı veya görüş farklılığını ortadan kaldırabilecek güçte olduğunu dile getiren Carallah, "Suudi Veliaht Prensi'nin Kuveyt ziyareti, tarihi, mühim ve memnuniyet vericidir. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri somutlaştırarak, ikili ilişkilerde büyük bir atılım gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Petrol Kurumunca kamuoyundaki tartışmaların üzerine yayımlanan açıklamada, Adesani'nin söz konusu ifadeleri, petrol sektörüyle ilgili bazı isimlerle yaptığı özel bir toplantıda kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, Adesani'nin konuşmasında iki ülke arasında tarafsız bölge olan Vefra ve Hafci petrol yataklarında üretimin başlamasına ilişkin son gelişmeleri de aktardığına ancak sözlerinin kırpıldığına dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, Adesani'nin görüşlerinin, Kuveyt'in resmi tutumunu yansıtmadığı vurgulandı.

Kuveyt Petrol Kurumu Başkanı Nizar el-Adesani, dün Petrol Geliştirme Derneğinin yıllık toplantısında, Suudi Arabistan ile ortak petrol bölgeleri arasındaki anlaşmazlıkların halen devam ettiğini belirterek, "İki tarafın imzalaması için hazırlanan bir takım anlaşmalar vardı ancak bu dosya, teknik olmaktan çıkıp siyasi bir dosya haline dönüşünce başarısızlıkla sonuçlandı. Ne yazık ki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin son ziyareti iyi değildi." demişti.

Haziran 2017'de başlayan Körfez krizinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar'la ilişkilerini keserken Kuveyt ara bulucu rol üstlenmişti.