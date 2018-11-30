Suudi Veliaht Prens Selman, G20 Zirvesinde Putin ve Macron ile Sohbet Etti

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arjantin'de gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Putin ve Veliaht Prens Selman arasındaki samimiyet dikkat çekti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te devam eden G20 zirvesindeki oturum öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Veliaht Prens ve Rusya Devlet Başkanı arasındaki samimi tokalaşma ise dikkat çekti. - BUENOS AIRES